Dramatischer Dreh: Der Pate stirbt im Weinviertel

Schloss Niederleis wurde zum sizilianischen Anwesen

Nicht unweit davon tat sich nun wieder eine Filmstätte auf: Schloss Niederleis. „Schon in den 1960er- bis 1980-er Jahren wurde dort gedreht“, weiß Besitzergattin Marie Schaffgotsch. Nach der Sanierung fand ein Regisseur Gefallen an dem Wassergrabenschloss: „Er ist mit Dutzenden Leuten gekommen und veränderte den Look. Aber nach den Dreharbeiten war wieder alles blitzeblank.“ Wenig später kam der Filmprofi wieder, Auftrag: ein Werbetrailer für ein neues Produkt von „Sky“. Und dafür verwandelte er Niederleis in den Sitz einer sizilianischen Mafia-Famile.