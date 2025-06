12 Stunden Pedale treten für den guten Zweck

Keine Sorge: Niemand muss beim Charity Ultracycling am 7. Juni 12 Stunden in die Pedale treten. Dennoch zählt: Jede gefahrene Runde (19,4 km) bringt bares Geld für das St. Anna Kinderspital. „Das in den Vorjahren erfolgreich praktizierte Konzept, dass jeder Teilnehmer Startzeit und Anzahl der Runden selbst wählen kann, wird beibehalten“, so Organisator Erwin Kazmirski, der heuer bereits zum sechsten Mal zum beliebten Rad-Event lädt.