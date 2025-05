Apetlon geht mit gutem Beispiel voran

Gemeinde Mitglied beim „Fanclub“

Darüber hinaus will die Gemeinde als Mitglied im „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ umweltfreundlichen Wind- und Sonnenstrom aus dem Burgenland nutzen. „Wir investieren gemeinsam in die Energiezukunft Apetlons. Ich freue mich besonders, dass die Beschlüsse im Gemeinderat einstimmig getroffen wurden. Das zeigt, dass Versorgungssicherheit nicht an Parteigrenzen endet“, betont die Bürgermeisterin.