Planquadrat: Fast 900 Anzeigen gegen Raser

63-jähriger Lenker hatte 1,98 Promille

Ihre Lenkberechtigung vorerst los sind wohl auch ein paar andere Autofahrer. Insgesamt zehn Alko- und Drogenlenker wurden bei der Schwerpunktaktion aus dem Verkehr gefischt. Fünf davon hatten sich mit mehr als 0,8 Promille hinters Steuer gesetzt. Drei andere waren im Drogenrausch durch die Gegend gefahren. Der höchste Alkoholwert wurde bei einem 63-jährigen Autolenker im Bezirk Neusiedl am See gemessen – 1,98 Promille zeigte der Alkomat an.