15-jähriger Mofafahrer nach Unfall schwer verletzt

Eine Pkw-Lenkerin (50) war am Freitag gegen 16.15 Uhr in Vomp entlang der L222 unterwegs – hinter ihr fuhr ein 15-jähriger Mofafahrer. Ein zweiter 15-Jähriger fuhr am Sozius mit. Weil sie auf einen Parkplatz abbiegen wollte, hielt die Pkw-Lenkerin an. Doch der 15-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf.