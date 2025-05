Düsteres Familiendrama: „Die perfekte Schwester“

Die Geschichte, basierend auf dem Roman von Alafair Burke, ist wirklich nichts, was wir noch nicht kennen: Ein reicher Anwalt wird ermordet, seine Celebrity-Frau gerät rasch ins Fadenkreuz der Ermittler und die entfremdete Schwester will zu Hilfe eilen, was nur noch mehr Chaos bringt. „Die perfekte Schwester“ (ab sofort auf Amazon Prime Video) ist eine auf Hochglanz gebürstete Thrillerserie, die sich anfangs als Krimi tarnt und tatsächlich in dunkle Familiengeheimnisse eintauchen will.