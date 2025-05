Mähroboter gestohlen: GPS-Signal verriet Diebe

Die Polizei im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag meldete sich bei den Kolleginnen und Kollegen in Rettenegg. Etwa eine Stunde zuvor war dort der Diebstahl eines Mähroboters samt Ladestation von einem Einfamilienhaus in Pernegg an der Mur angezeigt worden. Aufgrund eines georteten GPS-Signals in Rettenegg wurden sie um Nachschau an einer gewissen Örtlichkeit gebeten. Dabei handelte es sich akkurat um jenen Gasthausparkplatz, an dem sie sich gerade befanden und einen Pkw mit niederländischem Kennzeichen kontrollierten.