Am Wochenende kommt endlich die Sonne zurück

Die Unwetter der vergangenen Tage führten in mehreren steirischen Orten zu Feuerwehreinsätzen: Schon am Dienstag kam es zu Überschwemmungen in der Gemeinde Spielberg (Bezirk Murtal), einen Tag später mussten dann mehr als 70 Kameraden im Raum Stainz, Frauental und Bad Gams (Bezirk Deutschlandsberg) ausrücken. Am Donnerstag zog dann eine Front über die Südoststeiermark.