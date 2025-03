Waffe vorgehalten: Mädchen brutal vergewaltigt

Mittlerweile steht das Bürogebäude in der Rehanngasse in Wien-Brigittenau wieder leer. Die Eingangstür ist zur Sicherheit mit einer Holzplatte verschlossen. Den in dem Haus soll sich am letzten Nationalfeiertag schreckliches abgespielt haben. Zwei Algerier sollen zwei junge Mädchen dorthin gelockt haben, um sie unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen – so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.