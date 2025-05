Fred Kendlbacher geht nach 35 Jahren in Pension

Fred Kendlbacher war maßgeblich an der Entwicklung der Verkehrsmittelwerbung und dem modernen Buswerbungskonzept beteiligt. In Wien setzte er mit ganzflächigen Gestaltungen in U-Bahn-Stationen neue Maßstäbe. Gemeinsam mit Sobota formte er die Progress Werbung vom einfachen Plakatunternehmen zum führenden Anbieter von Außenwerbung in Westösterreich.