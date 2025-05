„Gerhard Struber hat größten Anteil am Aufstieg“

Am Ende war es eine klare Sache. Mit einem 4:0 daheim gegen Kaiserslautern fixierte der 1. FC Köln den Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga. Dort, wo sich auch Gerhard Struber gern gesehen hätte. Der Kuchler wurde erst vor zwei Wochen beim deutschen Traditionsverein entlassen. Nur eines der vergangenen fünf Spiele hatte der „Effzeh“ gewonnen gehabt, der Sprung in die oberste Spielklasse geriet für den damaligen Tabellenzweiten somit in Gefahr. Auch Sportchef Christian Keller musste gehen.