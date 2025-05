Industriekapitäne sehen sich in einem Wellental

Gefahr wurde zur Realität

„Die Deindustrialisierung ist keine abstrakte Gefahr mehr, sie ist bereits Realität“, fasst Roither die pessimistische Stimmungslage in der bedeutenden Branche zusammen. 56 Prozent der Industriekapitäne beurteilen die derzeitige Geschäftslage als schlecht. Ebenfalls mehr als die Hälfte berichten von zu niedrigen Auftragszahlen, 60 Prozent von schlechten Ertragsergebnissen. „Das bedeutet einen massiven Einbruch, der besorgniserregend ist“, so Roither: „Die Betriebe verlieren derzeit nicht nur Aufträge, sondern auch das Vertrauen in den Standort.“