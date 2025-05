Schuhplattler trifft auf Erdäpfelknödel in Wien

„Waldviertel pur": das Aushängeschild der Region gastiert im 20. Jubiläumsjahr am Wiener Rathausplatz und bringt traditionelles Handwerk, Volkskultur und regionale Köstlichkeiten – in ess- und trinkbarer Form – wieder in die Bundeshauptstadt. An den langen Erfolg möchte man auch heuer wieder anknüpfen.