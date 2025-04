Immer mehr Obstbauern werfen das Handtuch

Das „Klimathema“ sei derzeit die größte Herausforderung. „Ich glaube, dass der Obstbau in der Steiermark komplett neu gedacht werden muss“, so der Experte und setzt nach: „Betriebe, die weitermachen wollen, werden an Frostschutzberegnung auf kurz oder lang nicht herumkommen“. Solche Anlagen werden auch im Sommer wichtiger, um in extremen Hitzephasen für Bewässerung zu sorgen.