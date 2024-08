Steirische Apfelbauern verzweifeln an Missernte

Die steirische Apfelernte hat so früh wie noch nie begonnen, doch die Ausbeute ist mehr als enttäuschend. So haben Frostschäden einen Großteil des Obsts von Manfred Reisenhofer in Puch bei Weiz zerstört. Welche Faktoren noch den Bauern Sorgen bereiten – und was dagegen helfen kann.