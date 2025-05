Grazer Traditionshotel erfindet sich neu

Nun hat er eben auch dem Stammhaus in der Murmetropole eine Frischzellenkur verordnet. In den letzten eineinhalb Jahren wurden die ehemaligen Budgetzimmer in eine „Dream Machine“ umgebaut. 73 Zimmer (insgesamt hat das Weitzer 201) erstrahlen in neuem Glanz – eines davon als „Candy Room“ sogar in Rosarot. „Es ging uns darum, mit schlichten, edlen Materialien und einer klaren Linie Räume zu schaffen, die wahrhaft berühren“, sagt Astrid Weitzer. Das Besondere an der „Traum-Maschine“: Von der Buchung, über den Check-in bis zum Schlüssel und dem Auschecken läuft alles via Smartphone. „Ohne aber auf die analogen Annehmlichkeiten unseres Hauses verzichten zu müssen“, ergänzt Florian Weitzer lächelnd.