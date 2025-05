„Haben etwas bewegt!“ Pajovic-Adieu mit Happy End

In Graz hat sich der Kreis für Ales Pajovic geschlossen. Der Slowene, der 2015 in der steirischen Landeshauptstadt als Spielertrainer angeheuert hatte, beendete im ausverkauften Sportpark am Sonntag seine Ära als Teamchef von Österreichs Handball-Männern. Mit einem 34:33-Sieg gegen die Schweiz und dem damit verbundenen EM-Ticket für die ÖHB-Equipe. „Wir haben etwas bewegt in Österreich“, meinte Pajovic bei seinem Abschied vor 3100 Fans.