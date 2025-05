Schwerer Unfall in NÖ fordert ein Todesopfer

Tragischer Unfall Montagnachmittag in Nodendorf in Niederösterreich: Auf der B6 im Ortsgebiet kam es zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw. Der Lenker des Transporters wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch vor Ort.