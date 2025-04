Diese Manager haben IT-Gigant Microsoft geprägt

William Henry Gates III. kam 1955 in Seattle zur Welt. Mit 13 Jahren fing er als Schüler an, Software-Programme zu schreiben. Sein Studium an der Elite-Universität Harvard brach er gleich im ersten Studienjahr ab, um mit seinem Kindheitsfreund Allen Microsoft zu gründen. Die beiden erschufen das Betriebssystem MS-DOS, das später in Windows umbenannt wurde und seit den 1990er-Jahren die Büroarbeit weltweit prägt.