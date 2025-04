Was Millionen Lkw so alles durch unser Land karren

Mit 2,4 Millionen Lkw pro Jahr sind auf der Brennerachse rund dreimal so viele Schwerfahrzeuge unterwegs wie über alle Schweizer Alpenpässe zusammen. Eine eindrückliche Zahl. Doch was wird da alles von A nach B gekarrt? Sind Transit-Lkw wirklich die größten Umweltsünder? Und stimmt es, dass zumindest in der Nacht Ruhe herrscht?