So erkennen und schützen Sie die pelzigen Brummer

Hummelkurse in sechs Bundesländern

Für alle, die sich tiefer in das Thema vertiefen wollen, bietet der Naturschutzbund Hummelbestimmungskurse in sechs Bundesländern an. In Kleingruppen führen Wildbienen-Experten durch Lebensräume und zeigen, wie man Hummeln korrekt bestimmt, ihren Lebenszyklus versteht und gezielt schützt. Die Kurse richten sich an Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen.