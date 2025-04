„Er starb bei dem, was er am liebsten gemacht hat“

Ein 64-Jähriger aus Annaberg-Lungötz (Salzburg) verunglückte im Gebiet des Mount Everest tödlich, stürzte 1000 Meter in die Tiefe. In seinem Heimatort ist die Bestürzung enorm. „Er ist bei dem gestorben, was er am allerliebsten gemacht hat“, so Martin Promok, der Bürgermeister der beschaulichen Gemeinde.