Lob vom Weltmeister: „Team hat eine tolle Aura!“

Gut gelaunt, symphatisch und in Vorfeude! So gab sich Legende Iker Romero Montag in Wien bei der Präsentation als neuer Handball-Teamchef. Der spanische Weltmeister, Königsliga-Sieger und Titelhamster, der im November im Test gegen Ungarn debütieren wird, über die Aufgabe, Ziele und Ales Pajovic.