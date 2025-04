Feiertage in Eisenstadt: Stadtvilla wird eröffnet

Stadtvilla wird eröffnet

Am Mittwoch wird mit großer Spannung die Stadtvilla Eisenstadt offiziell eröffnet. In einem kleinen Festakt wird das Gebäude aus dem Jahr 1950 seiner neuen Bestimmung übergeben – als interaktives Museum, das auf eindrucksvolle Weise 100 Jahre Stadtgeschichte erzählt. „Die Stadtvilla Eisenstadt ist kein klassisches Museum“, so Bürgermeister Thomas Steiner. „Sie ist ein lebendiger Ort der Erinnerung und Begegnung. Ich lade alle Einheimischen herzlich ein, sich selbst ein Bild zu machen und Eisenstädter Geschichte hautnah zu erleben.“