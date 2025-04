Zadrazil & Co. fixieren Meistertitel für FC Bayern

Der FC Bayern war vor den jüngsten drei Triumphen auch 1976, 2015, 2016 und 2021 deutscher Meister. Für Zadrazil war es Titel Nummer vier, Naschenweng war bei den jüngsten beiden Erfolgen Teil des Teams. Am Donnerstag (16 Uhr) wollen Zadrazil und Co. im Pokal-Finale gegen Werder Bremen in Köln das Double in trockene Tücher bringen.