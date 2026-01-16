Auch Olympia-Held Mayer staunt über Vonns Erfolge

Der ganze Weltcupzirkus staunt über Superstar Lindsey Vonn! Mit 41 Jahren und einer Knieprothese dominiert die Amerikanerin jetzt in der zweiten Saison nach ihrem Comeback wieder die Speedrennen und führt den Abfahrts-Weltcup mit 340 Punkten klar vor Emma Aicher (D) mit 211 Zählern an. Da muss es für die Konkurrenz fast beängstigend sein, wenn Vonn am Donnerstag in Tarvis (It) im Zielraum auf die Frage, ob sie schon das letzte Risiko gehe, meinte: „Für Olympia habe ich einen sechsten Gang!“ Zumal sie auf der Strecke in Cortina mit zwölf Siegen Rekordhalterin ist.