Auch Olympia-Held Mayer staunt über Vonns Erfolge

Es klingt wie eine typische amerikanische Helden-Geschichte! Im Alter von 41 Jahren dominiert Lindsey Vonn mit einer Knieprothese die Speedrennen im Weltcup. Und im Training vor dem Weltcup in Tarvis (It) gab‘s jetzt sogar eine Kampfansage: „Für Olympia hab ich noch einen sechsten Gang!“ Ihre Erfolge begeistern auch Österreichs Olympia-Held „Mothl“ Mayer.
Der ganze Weltcupzirkus staunt über Superstar Lindsey Vonn! Mit 41 Jahren und einer Knieprothese dominiert die Amerikanerin jetzt in der zweiten Saison nach ihrem Comeback wieder die Speedrennen und führt den Abfahrts-Weltcup mit 340 Punkten klar vor Emma Aicher (D) mit 211 Zählern an. Da muss es für die Konkurrenz fast beängstigend sein, wenn Vonn am Donnerstag in Tarvis (It) im Zielraum auf die Frage, ob sie schon das letzte Risiko gehe, meinte: „Für Olympia habe ich einen sechsten Gang!“ Zumal sie auf der Strecke in Cortina mit zwölf Siegen Rekordhalterin ist.
