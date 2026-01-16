Vorteilswelt
Ski-Routinier Baumann

Auch mit 40 Jahren brennt das Feuer lichterloh

Ski Alpin
16.01.2026 06:02
Romed Baumann
Romed Baumann(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Topfit und konkurrenzfähig. „Und das Feuer fürs Rennfahren brennt noch immer lichterloh“, sagt Romed Baumann. Deshalb ist der unverwüstliche Tiroler, der seit 2019 für Deutschland fährt, auch als frischgebackener 40-Jähriger noch mittendrin im Skizirkus.

Das große Ziel ist die Quali für Olympia. Dafür braucht Baumann in Wengen und Kitzbühel Top-15-Plätze. „Das hab ich drauf.“ Vor allem die Streif kennt Romed natürlich mittlerweile wie seine Westentasche. „Aber Kitzbühel wird trotzdem nie ein Kindergeburtstag sein.“

Dass er mit Ende des Olympia-Winters die Karriere beendet, würde Baumann nicht unterschreiben. Solange Spaßfaktor, Fitness und Form passen, sieht er keinen Grund zum Aufhören. „Das Adrenalin, wenn man solche Abfahrten hinunterbrettern darf, ist unvergleichlich. Ich werde spontan entscheiden, wann Schluss ist.“

Italiener überragend
In Topform präsentierte sich in den Trainings in Wengen Giovanni Franzoni, der Italiener knallte zweimal überlegene Bestzeit hin. Schnellster Österreicher war gestern Raphael Haaser als Vierter, Felix Hacker reiste vorzeitig ab, möchte im Europacup frisches Selbstvertrauen aufbauen. Italiens Altmeister Dominik Paris plagen aktuell Probleme im Sprunggelenk.

