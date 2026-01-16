Nächster Abgang ist beim GAK beschlossene Sache!

Harry sagt kommende Woche wohl vor Gericht aus
Kampf gegen „Tabloids“
Der GAK kommt am Freitag vom Trainingslager in Loipersdorf retour und testet zur Mittagszeit in Weinzödl gegen die Admira. Schon am Donnerstag reiste ein Spieler vorzeitig ab – er wird ins Ausland wechseln. Der Transfer von Sadik Fofana nach Italien ist indes fix, sorgt jedoch im Nachgang bei Sportchef Tino Wawra für Ärger.
Direkt nach dem Frühstück geht es am Freitag für die Kicker des GAK vom Trainingslager in Loipersdorf zurück nach Graz, wo um 13 Uhr dann der nächste Test auf dem Plan steht: Im Trainingszentrum in Weinzödl geht es auf Kunstrasen gegen Zweitligist Admira. Dabei erstmals zum Einsatz kommen werden mit Goalie Franz Stolz und Offensiv-Allrounder Mark Grosse auch die beiden Neuzugänge.
