Nächster Abgang ist beim GAK beschlossene Sache!

Direkt nach dem Frühstück geht es am Freitag für die Kicker des GAK vom Trainingslager in Loipersdorf zurück nach Graz, wo um 13 Uhr dann der nächste Test auf dem Plan steht: Im Trainingszentrum in Weinzödl geht es auf Kunstrasen gegen Zweitligist Admira. Dabei erstmals zum Einsatz kommen werden mit Goalie Franz Stolz und Offensiv-Allrounder Mark Grosse auch die beiden Neuzugänge.