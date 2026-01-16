Formel 1: So sieht der neue Red-Bull-Bolide aus!

Das Geheimnis ist gelüftet: Red Bull hat in Detroit, der Heimatstadt des neuen Motoren-Partners Ford, sein Design für die Formel-1-Saison 2026 präsentiert!
Das Grunddesign blieb gleich, jedoch ist auffällig, dass es deutlich mehr dunkelblaue Elemente gibt. Laut dem Formel-1-Topteam weist die Lackierung eine weiße „Heritage-Basis“ auf. Die Hochglanzfarbe soll dieser „mehr Tiefe und Klarheit verleihen, wodurch das ikonische Sonnen- und Bullen-Logo mit saubereren Kanten und stärkerer Farbsättigung hervorsticht“, heißt es.
In Detroit wurde nicht nur erstmals das Design des Red Bulls enthüllt, sondern auch das vom Schwesterteam Racing Bulls.
Neuer Teamkollege für Verstappen
Mit Isack Hadjar hat Max Verstappen bei Red Bull in der kommenden Saison einen neuen Teamkollegen an seiner Seite. Bei den Racing Bulls gehen Liam Lawson und Arvid Lindblad auf Punktejagd.
Regelrevolution
2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Red Bull stellt in Zusammenarbeit mit Ford erstmals ein eigenes Aggregat her. Am 8. März startet in Australien die neue Saison.
