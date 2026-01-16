Formel 1: So sieht der neue Red-Bull-Bolide aus!

Regelrevolution

2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Red Bull stellt in Zusammenarbeit mit Ford erstmals ein eigenes Aggregat her. Am 8. März startet in Australien die neue Saison.