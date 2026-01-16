Vorteilswelt
Superstar soll kommen

500 Mio. €! Jetzt plant Real Madrid den Mega-Deal

Fußball International
16.01.2026 05:39
Läuft schon bald der nächste Superstar regelmäßig im Bernabeu auf?
Läuft schon bald der nächste Superstar regelmäßig im Bernabeu auf?(Bild: Real Madrid)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Transfer-Offensive von Real Madrid! Präsident Florentino Perez plant den Mega-Deal: Manchester-City-Superstar Erling Haaland soll im Sommer kommen. Für den 25-jährigen Norweger würde der spanische Spitzenklub richtig tief in die Tasche greifen.

Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe – und jetzt soll der nächste prominente Name folgen! Wie Sky berichtet, liebäugelt Real Madrid mit einer Verpflichtung von Erling Haaland. Im Sommer will Florentino Perez den Torjäger von Manchester City auf die iberische Halbinsel lotsen.

Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

„Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte“
Haaland gilt als großer Spanien-Fan. Nach dem 2:1-Sieg von Manchester City gegen Real Madrid in der Champions League vor rund einem Monat heizte der Stürmer zudem die Gerüchteküche selbst an. „Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich“, schwärmte Haaland im Gespräch mit „TNT Sports“ von der Atmosphäre im Bernabeu.

Ein Deal wird für Real jedoch kein leichtes Unterfangen! Der Vertrag von Haaland in Manchester läuft noch bis 2034. Heißt, für den Super-Stürmer müssen die „Königlichen“ richtig tief in die Tasche greifen. Es ist die Rede von einem Gesamtpaket in der Höhe von über 500 (!) Millionen Euro.

