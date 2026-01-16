500 Mio. €! Jetzt plant Real Madrid den Mega-Deal

Transfer-Offensive von Real Madrid! Präsident Florentino Perez plant den Mega-Deal: Manchester-City-Superstar Erling Haaland soll im Sommer kommen. Für den 25-jährigen Norweger würde der spanische Spitzenklub richtig tief in die Tasche greifen.
Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe – und jetzt soll der nächste prominente Name folgen! Wie Sky berichtet, liebäugelt Real Madrid mit einer Verpflichtung von Erling Haaland. Im Sommer will Florentino Perez den Torjäger von Manchester City auf die iberische Halbinsel lotsen.
„Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte“
Haaland gilt als großer Spanien-Fan. Nach dem 2:1-Sieg von Manchester City gegen Real Madrid in der Champions League vor rund einem Monat heizte der Stürmer zudem die Gerüchteküche selbst an. „Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich“, schwärmte Haaland im Gespräch mit „TNT Sports“ von der Atmosphäre im Bernabeu.
Ein Deal wird für Real jedoch kein leichtes Unterfangen! Der Vertrag von Haaland in Manchester läuft noch bis 2034. Heißt, für den Super-Stürmer müssen die „Königlichen“ richtig tief in die Tasche greifen. Es ist die Rede von einem Gesamtpaket in der Höhe von über 500 (!) Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.