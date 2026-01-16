500 Mio. €! Jetzt plant Real Madrid den Mega-Deal

„Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte“

Haaland gilt als großer Spanien-Fan. Nach dem 2:1-Sieg von Manchester City gegen Real Madrid in der Champions League vor rund einem Monat heizte der Stürmer zudem die Gerüchteküche selbst an. „Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich“, schwärmte Haaland im Gespräch mit „TNT Sports“ von der Atmosphäre im Bernabeu.