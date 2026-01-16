Attacke gegen Infantino: „Er mag die mit Geld!“

Der frühere Weltklassefußballer setzt auf die UEFA mit ihrem aktuellen Präsidenten Aleksander Ceferin, um den Einfluss der FIFA im Weltfußball einzudämmen. „Die UEFA war immer etwas Wichtiges: Es war ein Gegengewicht zu den dummen Sachen, die die FIFA macht. Du musst energischer sein, wenn du die Werte des Fußballs verteidigst“, sagte Platini und meinte mit Blick auf den Slowenen Ceferin: „Ich habe keinen Kontakt zu ihm und will mich nicht einmischen, aber ich denke, das ist der einzige Weg, Infantino zu stoppen, etwas Dummes zu tun.“