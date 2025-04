Hab und Gut verloren: Ursache für Brand steht fest

Bereits am Dienstag hatten sich die Brandermittler insbesondere auf das Schlepper-Fahrzeug konzentriert. Jetzt haben sich die Vermutungen offenbar bestätigt. Am Mittwochvormittag hieß es schließlich: „Nach erfolgter Brandursachenermittlung kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defektes am Motorkarren, der in einer an das Stallgebäude angebauten Garage abgestellt war, ausgebrochen ist.“