Nach Großbrand auf Bauernhof steht Ursache fest

Am Montag hatten Experten – unter anderem vom Landeskriminalamt Tirol – die Brandruine genauestens unter die Lupe genommen und weitere Ermittlungen durchgeführt. „Dabei konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass der Brand durch Arbeiten mit einem Seitenstreuer in der Tenne und dabei entstandener Funkenbildung bzw. Reibungsenergie entstanden war“, hieß es am Dienstag von der Exekutive.