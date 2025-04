Olympia-Flair bei der Vier-Sterne-Gala

Dementsprechend ist die Besetzung: Neben Vorjahressiegerin Bettina Kendlbacher aus Oisnitz (Nr. 65 der Weltrangliste) und dem zweifachen Olympia-Reiter Peter Gmoser (der Grazer hat in Sieggraben seinen eigenen Stall) hat auch Valentina Truppa wieder genannt: Die 39-jährige Tochter eines internationalen Dressur-Preisrichters aus Asti ist 2012 bei den Olympischen Spielen in London für Italien angetreten. Sie hat 2015 für Schlagzeilen gesorgt, als sie bei einem Sturz in Arezzo unter ihr Pferd gekommen ist und schwer verletzt wurde. Das ist zum Glück Geschichte – im Vorjahr wurde sie in Gössendorf Dritte.