Blitztore ebneten Puchs Weg zum Gaumenschmaus

„Vielleicht sollte ich öfters zurücktreten, wenn das Team dann so spielt“, lachte der scheidende Präsident Christian Schwaiger. Danach ließen es sich die Sieger am Karsamstag schon vor den Feiertagen richtig gut gehen. Über Obmann Schildbeck engagierte man einen Koch aus dessen Firma. Der tischt auf Wunsch nur für Team und Trainerstab auf. Nach Rinderfilet in Rotweinsauce zuletzt gab’s diesmal gebackene Hühnerkeulen in Cornflakes mit Kartoffelpüree, Röstzwiebeln und Kren-Cocktailsauce, dazu Bärlauchcreme-Suppe. Kein Wunder, dass die Truppe am Rasen so hungrig agiert.