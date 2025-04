Fahrerflucht nach Kollision: 28-Jährige verletzt

Gegen 23.15 Uhr in der Nacht auf Mittwoch war eine 28-Jährige mit ihrem Pkw auf der Puntigamer Straße in Graz unterwegs. An der Kreuzung Puntigamer Straße und Puchstraße musste sie an einer roten Ampel anhalten. Das nachfolgende Fahrzeug fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck des stehenden Autos auf.