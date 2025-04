Dieses Konklave wird spannend

Papst kann jeder Katholik werden, den die Kardinäle für würdig empfinden. Päpste haben manchmal Kardinäle „in pectore“ (= in der Brust, also nicht öffentlich) ernannt, um sie zu schützen, wie es der Film „Konklave“ zeigt. Somit könnte ein Papst auch aus der Untergrundkirche in China kommen.