Serie-A-Verein macht bei Thomas Müller wohl ernst!

In Florenz hat man anscheinend ein Faible für Bayern-Legenden. Nachdem man einst schon Franck Ribery und Mario Gomez in die Toskana gelockt hatte, soll mit Thomas Müller nun ein weiterer klingender Name folgen. Denn wie „Sportbild“ berichtet, soll man bereits Kontakt mit Müllers Berater aufgenommen haben, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten.