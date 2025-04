Lucic: „In Wien der Jugo, in Split der Schwabo!“

krone.at: Woher kommt der Stellenwert von Hajduk für die Fans speziell hier in der Region? Wieso leben die Menschen hier gar so sehr mit, wenn es um Erfolg und Misserfolg von euch Fußballern geht?

Lučić: Ich würde sagen, dass das damit zusammenhängt, dass der Verein früher auch schon so groß war, etwa zu Jugoslawien-Zeiten. Die sind halt mega-erfolgreich gewesen, auch mit der Teilnahme an der Champions League 1994/95. Und dadurch, dass die Stadt so klein und der Verein so groß geworden ist, dass es hier in der Region von Sportlichem her nur diesen Klub gibt, verfolgt einfach jeder Hajduk, gibt es hier nur Hajduk von klein auf.