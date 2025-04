Oberwart und Gmunden erste Teams im Halbfinale

Wels gegen Eisenstadt geht in ein viertes Spiel

Gmunden lief gegen Graz zum Ende hin Gefahr, den Sieg aus der Hand zu geben, holte sich mit drei finalen Freiwürfen aber doch noch den Erfolg. Zum 13. Mal in ihrer Playoff-Historie kamen die Schwäne damit makellos weiter. Kommender Gegner ist der Gewinner des Duells zwischen Wels und Eisenstadt. Deren Serie geht am Donnerstag (19 Uhr) im Burgenland in ein viertes Spiel. Am Montag behielten die Oberösterreicher mit dem Rücken zur Wand gegen den Playoff-Debütanten zuhause mit 78:67 klar die Oberhand.