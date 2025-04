Ukraine: Trotz „Osterfrieden“ wird geschossen

„Insgesamt lässt sich am Ostermorgen feststellen, dass die russische Armee versucht, den Eindruck eines Waffenstillstands zu erwecken, während sie in einigen Gebieten weiterhin vereinzelte Vorstoßversuche unternimmt und der Ukraine Verluste zufügt“, teilte Selenskyj am Sonntagmorgen mit. Kiew werde sich der russischen Aggression in seiner Reaktion „angleichen“.