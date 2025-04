Der LASK hat einen neuen „Beton Baron“ im Tor!

Die LASK-Siegesserie in der Bundesliga-Qualirunde von vier Spielen ohne Gegentor nimmt sogar ein historisches Ausmaß an: In der höchsten Fußball-Spielklasse waren die Linzer bisher nur 1961, 1985 und 2019 so unverwundbar gewesen. Trotzdem blicken sie noch auf einen ganz anderen Torlos-Rekord zurück.