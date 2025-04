Kühbauer formte Ercan zu Mini-Zlatan und Torjäger

Das Aus gegen Djurgarden, die jüngsten vier Auswärts-Pleiten sowie der mickrige eine Sieg in den zwölf Liga-Partien in der Fremde – all das darf keine Rolle spielen, wenn Rapid am Ostersonntag (14.30 Uhr) in Wolfsberg aufläuft, zum Punkten verdammt ist. Sonst reißt auch der Kontakt zum Tabellen-Vierten ab: „Rückschläge gibt es oft, wichtig ist, dass man wieder aufsteht“, weiß Ercan Kara.