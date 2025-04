Überlang und überladen: Kleintransporter gestoppt

Fünfeinhalb Tonnen Gesamtgewicht

Die Polizisten hielten den Kastenwagen in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) an und eskortierten ihn zu einer Brückenwaage, wo neben der nicht ordnungsgemäßen Ladungssicherung auch eine starke Überladung festgestellt wurde: Insgesamt wog das Fahrzeug stolze 5,5 Tonnen.