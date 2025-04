Trump stellte sich gegen israelischen Angriffsplan

Tatsächlich stellte sich die US-Regierung aber gegen Israels Vorhaben. Am vergangenen Samstag hatten das Weiße Haus und die iranische Führung zum ersten Mal in Oman direkt miteinander gesprochen. Am kommenden Samstag sollen die Verhandlungen fortgeführt werden. Um eine Einigung mit den USA zu erzielen, müsse der Iran „seine Uran-Anreicherung stoppen und beenden“, sagte der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Dazu zeigte sich die iranische Führung bisher nicht bereit.