„Mindestsicherung an Staatsbürgerschaft koppeln“

Dominik Nepps Wahlkampfbus ziert sein Konterfei in Übergröße. Mit diesem kommt der FPÖ-Chef pünktlich beim „Krone“-Pressehaus an, um den Newsroom zu besuchen. Eifrig schüttelt er viele Hände, lässt sich das Redaktionssystem erklären und führt einige Gespräche mit den „Krone“-Redakteuren. Doch kurz darauf geht es auch schon ans Eingemachte. Denn Nepp stellt sich im Interview mit Wien-Chef Michael Pommer den Fragen unserer Leser, wie: „Welches Anreizsystem könnte man Ihrer Meinung nach für die Bevölkerung entwickeln, um die präventiven Maßnahmen in der Gesundheit zu fördern?“ Wie Nepp darauf antwortet und andere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.