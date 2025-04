Polcanova schafft in Macau Einzug ins Achtelfinale

Vier Gewinnsätze

Ihr bisher bestes Ergebnis hatte die Oberösterreicherin 2019 mit Rang fünf in Chengdu (CHN) erreicht. Ab der K.-o.-Phase wird übrigens in der Glücksspiel-Stadt wie gewohnt auf vier Gewinnsätze gespielt, in der Gruppenphase werden bereits seit 2024 nur vier Sätze gespielt, um die Matches zu verkürzen.