Besser Schlafen: Yoga statt Schäfchen zählen

Hat man eine optimale Position gefunden, lässt man sich so unbewegt wie möglich, passiv in die Übung sinken, ohne aktiv nachzuhelfen oder zu ziehen. Die Positionen werden meist jeweils drei bis fünf Minuten gehalten. Dann langsam wieder herauskommen und in die nächste Position finden. Man kann auch nach jeder Übung eine Minute entspannt auf dem Rücken liegen bleiben. Besonders wichtig ist die Abschlussentspannung Shavasana, um richtig loszulassen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Entspannen!