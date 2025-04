Handy am Steuer kostet jährlich 90 Menschenleben

Wie betrunken hinterm Steuer

„Mit dem Handy in der Hand ist man einfach im Blindflug unterwegs. Das betrifft auch Fußgänger, das schwächste Glied in der Kette“, erklärt Felber. Weißenbacher führt weiter aus: „Es gibt richtige und falsche Zeitpunkte, um am Handy zu sein. Einen Unfall kann man nicht rückgängig machen, so wie man ein Level neu startet.“ Abgelenkte Verkehrsteilnehmer haben eine langsamere Reaktionszeit, schlechtere Spurhaltung und gefährden neben sich selbst auch die Leute um sich herum, erklärt der Experte. Das Verhalten ist mit alkoholisierten Lenkern vergleichbar.