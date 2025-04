Tropenvirus: Vorsicht bei Reisen nach Südamerika!

Diese Gegenden sind betroffen

Ein Team um den deutschen Virologen Jan Felix Drexler untersuchte über 9400 Blutproben aus sechs Ländern. In etwa sechs Prozent der Proben wurden Antikörper gefunden – ein Hinweis auf durchgemachte Infektionen. Besonders betroffen seien die Amazonasregionen, wo in manchen Gegenden jeder Zehnte das Virus gehabt habe. Zudem seien Teile Zentralamerikas und der Karibik sowie der Süden und die Küstenregionen Brasiliens betroffen. In höheren Lagen sei das Risiko geringer.